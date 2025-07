Neuer Hochbehälter: Das müssen Eigentümer in Oberroth für die Wasserversorgung bezahlen

Mit dem Neubau eines Trinkwasserhochbehälters samt Wasserverbund mit der Nachbargemeinde Unterroth stehen in Oberroth umfangreiche und kostenintensive Investitionen an. Die für diese notwendigen Verbesserungsmaßnahmen entstehenden Aufwendungen muss die Gemeinde in Form von Beiträgen und Gebühren auf die Haus- und Grundstückseigentümer umlegen. Die Aufteilung des Gesamtaufwands machte sich der Gemeinderat nicht leicht. Erst nach umfangreichen Abwägungen und Diskussionen entschied er sich für eine sachgerechte Finanzierung und Umlegung der Kosten.

Laut rechtlichen Vorgaben wird ein Drittel des für die Verbesserungsmaßnahmen anfallenden Gesamtaufwands auf die Grundstücksflächen erhoben und zwei Drittel auf die Geschossflächen. Während das Ratsgremium diesen Beschluss einstimmig verabschiedete, drifteten die Meinungen bezüglich der Verteilung der Kosten auf Beiträge und Gebühren auseinander. Mit vier gegen zwei Stimmen wurde schließlich entschieden, 70 Prozent über Verbesserungsbeiträge umzulegen.

Trinkwasserhochbehälter in Oberroth wird neu gebaut

Beitragspflichtig sind Eigentümer, deren Grundstücke für die Wasserversorgungseinrichtung erschlossen sind. Auch unbebaute, jedoch bebaubare Grundstücke werden herangezogen, bezüglich Wassergebühren aber nicht belastet. In der Regel setze die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen ein aktuelles Geschossflächenaufmaß voraus, sagte Bürgermeister Willibold Graf. Laut Globalberechnung beläuft sich der künftige Beitrag auf 4,06 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche sowie auf 45 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche.

30 Prozent der für die Gesamtmaßnahme entstehenden Kosten werden über die Wassergebühren erhoben. Damit erhöht sich der aktuelle Wasserpreis in Höhe von aktuell 1,21 Euro ab dem Jahr 2026 um rund 30 Cent. Laut einstimmigem Ratsbeschluss werden 45 Prozent der gemäß Globalberechnung errechneten Beiträge nach Beginn der Arbeiten für die Wasserverbundleitung fällig sowie 45 Prozent nach Start des Hochbehälter-Neubaus. Der Restbetrag in Höhe von zehn Prozent wird von den Haus- und Grundstückseigentümern mit der Schlussabrechnung eingefordert.