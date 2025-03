Lost Place: Die ehemalige Winkle-Kraftzentrale ist ein Ort von rauem Charme

Zu Beginn beruhte die Energieversorgung der Zentrale einzig auf die einem hölzernen Wasserrad. Abgelöst wurde es ab 1884 durch aufgeständerte Feldlokomotiven. Nach 1896 reichte die Power in der aufstrebenden Schuhleistenfabrik bereits aus, Altenstadts Straßen elektrisch zu beleuchten. 1905 hingen an einer stationären Heißdampflokomotive mit ihren 130 PS bereits 14 Drehbänke. Schon 42 waren es 1914, möglich durch ein neues, ein Jahr zuvor gebautes Kesselhaus. Winkle war hungrig nach Energie, die die aufstrebende Fabrik selbst erzeugte. Die Kraftzentrale liefert bis heute die Wärme auf dem weitläufigen Fabrikgelände.

Ihre heutige Erscheinungsform erhielt sie um 1960, als sie nochmals stark vergrößert wurde. Heute von viel zu großem Zuschnitt, wirkt das Gebäude wie im Dämmerschlaf. Es wäre bereits einer jener magischen „vergessenen Orte“, wäre da nicht Blockheizkraftwerk einquartiert, das freilich wie ein Winzling wirkt im Maßstab der mächtigen Alt-Anlagen.

Ein Mitglied der Gründerfamilie Winkle führt durch alte Hallen

Rainer Winkle (75), letzter auf dem Gelände beruflich aktiver Vertreter der weitverzweigten Gründer-Familie, öffnet die Stahltüre und führt zurück in die glorreiche Vergangenheit der Fabrik. Die historischen Hochdruckkessel und die Dampfturbinen sind zwar längst stillgelegt, aber vor Ort geblieben. Innen wie außen gleicht das mehrstöckige Gebäude mitsamt dem markanten Schornstein aus Backstein einem Industriemuseum im Rohzustand: Ein morbider Charme umweht die Besucher, ziemlich ungeordnet und chaotisch geht es zu, aber dem Auge wird ziemlich viel geboten. Jede Menge Heavy-Metal-Krimskrams liegt herum, rostige Ventile, faustdicke Schrauben und fette Schellen. Es geht vorbei an grünen Schaltschränken. Die Zeiger stehen alle auf null. Der Blick fällt durch eine offenstehende Tür des mächtigen Ofens.

Mehr zusehen ist da schon an einer verlassenen Garderobe mit ihren abblätternden und vergilbenden Stickern aus Zeiten, als Werbung noch Reklame hieß, ergänzt mit Pin-up-Girls – Deko, mit der jemand seinen buchstäblich heißen Arbeitsplatz ausgeschmückt hatte.

Familie sichert sich 1877 das Recht an der Wasserkraft

Viele Zeitschichten liegen hier über- und nebeneinander. Der Bau nebenan ist der „Seilgang“, in dem einst die Wellen zum Antrieb der Transmissionsriemen der Drehbänke rotierten. Zum ursprünglichen Wasserrad wird später der Lokalhistoriker Alwin Müller ein wichtiges Dokument nachreichen. Datiert 1877, protokolliert es die zur Energiegewinnung nötigen Rechte, die sich Firmengründer Adolf Winkle am nahen Mühl- oder Fabrikbach gesichert hatte.

Nochmals stieg der Energiehunger bei Winkle, als die großen Anlagen zur Holztrocknung in Betrieb genommen wurden. Die Fabriksirene, die ebenfalls am Dampf hing, fiel da zwar nicht weiter ins Gewicht, hatte aber eine umso größere Wirkung auf den gesamten Ort. Über Jahrzehnte hatte ihr durchdringender Ton den Tagesrhythmus in der Marktgemeinde mit ihren damals unter 3000 Einwohnern bestimmt. „Wir haben Altenstadt um sieben aus dem Bett geholt“, blickt Rainer Winkle zurück und schiebt hinterher: „Unfassbar heute.“

Hat das Fabrikgelände Zukunft?

Die Fabrik war prägend für Altenstadt. 580 Beschäftigte hatte Winkle am Höhepunkt Mitte der 1960er Jahre. Begonnen hatte alles 1865 mit der Fabrikation von Streichhölzern und Schuhwichse. Gründer Adolf Winkle betrieb da nebenbei noch eine Landwirtschaft. Ende dieses Jahres wird diese lange Geschichte am Ort zu Ende gehen. Dann werden sowohl der Schuhleisten-Produzent BW Winkle als auch KTL Plastic – beides Nachfolgefirmen und mittlerweile in externen Händen – das Gelände verlassen. Die Flächen, die sie bespielen, waren einst auf andere Dimensionen ausgelegt. Nicht zuletzt die zentrale Shedhalle, deren Kern um die 100 Jahre alt sein dürfte und die 1955 und 1960 Erweiterungen erfuhr. Nur was wird dann mit den baulichen Relikten?

Ob sie Teil eines imposanten „vergessenen Ortes“ werden, wird sich zeigen. In einer Großstadt wäre das Areal wie gemacht für eine Zwischennutzung als Musik-Club oder als Galerie, die beim urbanen Publikum punktet. „Wir sind hier in Altenstadt“, mahnt Rainer Winkle, die Fantasien im Zaum zu behalten. Aber noch kann man als Besucher in eine eindrückliche technische Welt von gestern eintauchen, kann magische Momente erhaschen, ästhetische Reize aufnehmen. Hat dieses raue Ambiente nicht etwas von einem Gesamtkunstwerk?

Nachlass macht vor allem Arbeit

Der Nachlassverwalter und Unternehmer im Unruhezustand sieht das wesentlich nüchterner. Wer sich ein langes Berufsleben mit den Tücken des immer wieder den neuen Bedürfnissen anzupassenden Architektur-Konglomerats herumschlagen musste, erblickt darin vor allem eines: viel Arbeit.

Die weitere Zukunft des 30.000 Quadratmeter großen Geländes sei noch völlig offen, sagt Rainer Winkle. Ein Wohn- oder ein Mischgebiet könne er sich darauf vorstellen. Vermutlich dürften die Gebäude diese Umwandlung aber nicht überleben.

Vergessene Orte gibt es einige in der Region. Sie erzählen Geschichten von untergegangenen Industrieanlagen, vergangenem Reichtum und manchmal sind es auch eiserne oder steinerne Spuren globaler Konflikte, die im Abseits vor sich hinrotten. Wir stellen in loser Folge ein paar dieser seltsamen Relikte vor, für die sich der englische Begriff „Lost Places“ eingebürgert hat, der korrekterweise „Abandoned Places“ heißen müsste. Heute: Das Kesselhaus der ehemaligen Fabrik Gebrüder Winkle in Altenstadt.



