Am Samstag geht es um Kraut, Krempel, Kunst und Ökoideen

Mit dem Frühjahr stellen sich die Märkte ein und die Menschen freuen sich aufs Bummeln. Doppelte Gelegenheit gibt es dazu am Samstag, 12. April, in Illertissen: Von 9 bis 17 Uhr öffnet der Öko- und Regiomarkt auf dem Schrannenplatz, und auf der Jungviehweide winkt von 9 bis 16 Uhr der Gartenflohmarkt „Kraut und Krempel“. Ein halbstündlich verkehrender Shuttlebus ermöglicht es den Besuchenden, kostenfrei zwischen den Veranstaltungen hin und her zu pendeln. Einblicke ins Programm:

Markt: Beim Öko- und Regiomarkt auf dem Schrannenplatz warten 34 Ausstellende darauf, an ihren Warenständen mit jahreszeitlich passenden Angeboten besucht zu werden. Wie Marktmeisterin Daniela Straßburg informiert, kann sie darunter sieben Neue begrüßen. Etwa zwei Damen mit selbstgebastelter Holz-Deko-Ware und Grußkarten oder eine Hobbyschneiderin, die aus Stoffresten Patchworkdecken fertigt. Erstmals dabei ein Stand mit Tee, Gewürzen, Kräutern. In weiteren Marktständen werden nachhaltige Heizungssysteme vorgestellt. Sogar der Igelhilfeverein ist vertreten. Und der Illertisser Kunstzirkel hat sich für den Öko- und Regiomarkt besonders gestaltete Vogelhäuschen einfallen lassen, Unikate, die ebenfalls käuflich zu erwerben sind. Nun hofft die Marktmeisterin auf das angekündigte gute Wetter, „zugunsten der darauf angewiesenen Marktleute und der guten Laune im Publikum.“

Vorträge: Auch die Schranne wird einbezogen, wo thematisch passende Vorträge stattfinden. Bettina Fieber vom Igelhilfeverein Weißenhorn informiert über „Igel auf der Roten Liste“ (11 Uhr) und wie sie geschützt werden können. Sodann referiert Lars Häußler von der Regionalen Energieagentur Ulm zum Thema „Lohnt sich ein Balkonkraftwerk oder eine große Photovoltaikanlage für mich?“ (13 Uhr). Abschließend spricht Kreisfachberater Rudolf Siehler unter dem Titel „Alte Obstsorten – Neu entdecken“ über den Erhalt bedrohter Apfel- und Birnensorten im Landkreis Neu-Ulm.

Bei den wiederverwendbaren Vogelhäuschen zeigt sich der Kunstzirkel beim Öko-Regiomarkt in doppelt kreativer Weise.

Flohmarkt: Für den Gartenflohmarkt „Kraut und Krempel“ auf der Jungviehweide haben sich 120 Ausstellende in Bereichen wie Gartenaccessoires, Kunsthandwerk, Dekoration oder Lebensmittel angemeldet, informiert Carmen Kreiser von der veranstaltenden Staudengärtnerei Gaißmayer. Diese hat ebenso geöffnet wie das Museumscafé. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Im Unterhaltungsprogramm für kleine Garten-Fans gibt es diesmal sogar eine Premiere. Kreiser zeigt sich schon neugierig, wie sie ankommt: Denn gemeinsam mit Gärtnerei, Förderverein und Stiftung wurde das ausgediente Schokoladenhaus renoviert, um es künftig für als Kinderwerkstatt nützen zu können. Sodann sind weitere Programmpunkte geboten.

Floristik: Einen Schwerpunkt bildet die Floristik im kleinen Glashaus. Unter dem Motto „Ein Herz für Blumen“ (11 bis 12.30 Uhr) verraten die Förderer der Gartenkultur floristische Frühjahrsideen. Weiter geht es mit der sogenannten Slowflower-Floristik (13.30 bis 15 Uhr), welche den Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Sina Schneider und Anna Sturm von der Staudengärtnerei wollen zeigen, wie hübsche Haarkränze entstehen. Florist Maximilian Martin wird vorführen, wie sich Wildkräuter verarbeiten lassen.

Führungen: Es finden Führungen durch Gärtnerei und Mutterpflanzenquartier (11, 13, 14 und 15 Uhr) statt. Sodann bietet Dieter Gaißmayer Rundgänge durch die Museumsgärten (12 und 14 Uhr) an.

Vorträge: Das Flohmarkttreiben auf der Jungviehweide wird wieder von Fachvorträgen ergänzt. Dabei geht es um folgende Themen: „Die jungen Wilden des Frühjahrs“ (10 Uhr) von der Wildkräuterakademie Friedberg, „Wie Selbstversorgung gelingen kann“ (11 Uhr) von Otmar Diez oder „Glück im Garten mit Feng Shui“ (12 Uhr) von Sabine Schrägle. Des Weiteren „Schöne Zwiebelpflanzen für Sommer und Herbst“ (13 Uhr) von Sylvia Knittel sowie „Frühlingskräuter in der Küche“ (14 Uhr) nochmals von der Wildkräuterakademie Friedberg.