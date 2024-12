Kredite, Schulden, Grundsteuer: Das kommt auf Babenhausen zu

Am Mittwoch tagte der Babenhauser Marktgemeinderat zum letzten Mal in diesem Jahr – für Bürgermeister Otto Göppel (CSU) ein Anlass, zurückzublicken. Neben positiven Ereignissen wie der Fertigstellung der Kindertagesstätte am Fuggerschloss sprach er auch das Thema an, das den Ort in diesem Jahr wohl am meisten beschäftigt hat: die Hochwasserkatastrophe Anfang Juni. „500 Häuser und Gewerbebetriebe wurden überflutet“, sagte Göppel. „Bis heute sind viele Hausbesitzer mit der Sanierung und Trocknung ihrer Gebäude beschäftigt.“ Auch die Gemeinde selbst repariert und baut derzeit an allen Ecken und Enden. Teils geplant, teils notgedrungen. Und ebenso wie viele Hausbesitzer, hat auch sie mit finanziellen Sorgen zu kämpfen.

