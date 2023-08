Ausnahmeregelung für Landwirte soll Futterknappheit in der Region lindern

Die Witterungsbedingungen haben in der Landwirtschaft zu Problemen bei der Versorgung des Tierbestands mit Futter geführt. Was Landwirte dagegen tun können.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach – Mindelheim macht in einer Pressemitteilung auf eine Ausnahmeregelung aufmerksam, die dazu dienen soll, die Futterknappheit in vielen landwirtschaftlichen Betrieben zu lindern. Konkret wurde die Futternutzung des Aufwuchses von Brachflächen unter anderem in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu und im Gebiet der Stadt Memmingen freigegeben.

Die bayerische Landwirtschaft hat nach Angaben der Behörde in diesem Jahr mit einer sehr ungewöhnlichen Kombination an klimatischen Besonderheiten zu kämpfen. Eine lange Nässeperiode im Frühjahr führte in vielen Gebieten zu einer verspäteten Aussaat wichtiger Futterpflanzen, vor allem von Silomais und Kleegras. Zudem war häufig der erste Schnitt des Grünlands aufgrund der Nässe ebenfalls deutlich später als üblich möglich. Ab Mai änderte sich das Wettergeschehen jedoch grundlegend. Eine langanhaltende Trockenperiode mit hohen Temperaturen verursachte ein rasches Austrocknen des Oberbodens und in der Folge ein erheblich vermindertes Wachstum bei fast allen landwirtschaftlichen Kulturen. Dies führt in vielen Regionen aktuell zu einer bedrohlichen Lage für die Futterversorgung des Tierbestands.

Bestimmte landwirtschaftliche Flächen sind von der Regelung ausgenommen

Möchte ein Betrieb seine stillgelegten Flächen für Futterzwecke in der Tierhaltung nutzen, ist dies seit 1. August möglich. Zulässig ist das Nutzen des stehenden Aufwuchses und aller in diesem Jahr noch nachwachsenden Aufwüchse. Dies betrifft ebenso das Überlassen des Aufwuchses an Dritte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Brachen, die in das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) oder in das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) einbezogen sind, können laut Pressemitteilung allerdings nicht genutzt werden.

Ein Umbruch mit folgender Neuansaat ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zulässig. Ob auf den Ackerflächen, die bereits jetzt für das Jahr 2024 als verpflichtende Brache vorzusehen sind, noch in diesem Herbst eine Futternutzung ermöglicht werden kann, ist noch nicht entschieden.

Das Amt muss über die Futternutzung der Flächen informiert werden

Die Futternutzung der Flächen ist allerdings dem zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten anzuzeigen. Die Anzeige sollte möglichst vor Aufnahme der Nutzung erfolgen, kann aber in dringenden Fällen auch maximal 15 Werktage danach nachgeholt werden. Das Landwirtschaftsministerium weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die Nichtanzeige zu einer Sanktion im Rahmen der Konditionalität führen kann.

Für die Anzeige der Nutzung von Brachen steht allen antragstellenden Personen die Mitteilungsfunktion im Online-Serviceportal iBALIS zur Verfügung. Unter Mitteilungen - Meldungen/Anzeigen (online) ist "11 - Nutzung von Stilllegung (Futterknappheit)" zu wählen. Im Textfeld seien dann nur noch die für die Futternutzung vorgesehenen Flächen (Feldstücke und Schläge) anzugeben, teilt das Amt in Krumbach mit. (AZ)