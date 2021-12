"Vollblut-Banker" Franz-Josef Mayer geht in den Ruhestand

Franz-Josef Mayer, langjähriges Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Sein Werdegang begann im Illertal.

Nach fast 40 Jahren Raiffeisenbank geht Vorstandsmitglied Franz-Josef Mayer zum Jahreswechsel eine neue Herausforderung an. Er begibt sich am 1. Januar in den Ruhestand und wechselt quasi vom Management einer 1,7-Milliarden-Euro-Bank ins "Familienmanagement".

Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte blickt in einer Pressemitteilung auf den Werdegang des "Vollblut-Bankers" zurück, der im Illertal begann: Nach der Ausbildung und einigen Jahren Tätigkeit in einem anderen Institut trat Franz-Josef Mayer 1982 in die damals 20 Millionen DM große Raiffeisenbank Illerberg-Thal ein und wurde Geschäftsstellenleiter in Vöhringen. Dort fand er seine berufliche Heimat. 1999 wurde er Bereichsleiter für das Firmenkundengeschäft, 2008 vom Aufsichtsrat zum Vorstand für den Betriebsbereich ernannt.

Aufgaben im Vorstand der Raiba Schwaben Mitte werden neu verteilt

Sein Zuständigkeitsbereich als Betriebsvorstand der im Jahr 2017 fusionierten Raiffeisenbank Schwaben Mitte umfasste die Kreditmarktfolge, die Organisation, die Innenrevision, das Controlling, das Rechnungs- und Meldewesen sowie das IT- und Facilitymanagement. Was Mayer auszeichne, sei Geradlinigkeit und logisches Denken, teilt die Bank mit – "verbunden mit der Fähigkeit, sich in sämtliche Bank- und auch Kundenprozesse – insbesondere im komplexen Gewerbe- und Firmenkundengeschäft - hineinzudenken und dabei immer praktikable Lösungen für Bank und Kunde zu finden".

Durch das Ausscheiden von Franz-Josef Mayer ändern sich die Zuständigkeitsbereiche der bisherigen Vorstandsmitglieder Helmut Graf und Uwe Köhler. Letzterer schlüpft in die Rolle des Betriebsvorstands und zeichnet ab 1. Januar verantwortlich für die bisherigen Bereiche von Mayer. Helmut Graf ist als Vorstandsvorsitzender für den Gesamtbankvertrieb zuständig. Als Marktvorstand obliegt ihm die Verantwortung für das Kunden- und Beratungsgeschäft in allen Filialen inklusive der Online-Filiale und die Vermittlung von Bausparen, Versicherungen, Immobilien und Reisen der Gesamtbank. Das Kundencenter sowie die Stabsabteilungen fallen außerdem in sein Metier, zum Beispiel der Vorstandsstab mit Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement und die Personalabteilung. (AZ)

