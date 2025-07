Kunstausstellung "Zwischen Fell und Blütenblättern" im Benild-Hospiz eröffnet

Die in dieser Ausstellung präsentierten Werke bieten einen faszinierenden Einblick in die Liebe der Künstlerin zur Natur. Schöne, farbenfrohe florale Motive und ganz besonders die individuellen Tierdarstellungen finden großes Gefallen bei den Betrachtern. Die Altenstädterin möchte in ihren Bildern das Wesen und die Kraft der Tiere festhalten. Bis zum Jahresende können Kleingruppen nach Voranmeldung die Ausstellung im Benild-Hospiz besuchen. Kontakt: Telefon 07303/1643030 oder unter info@benild-hospiz.de.

