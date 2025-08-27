Diebe entwenden Kupferkabel aus einem Rohbau in Kellmünz

Vermutlich im Zeitraum zwischen 4. und 19. August sind aus einem Rohbau an der Straße Zur Römerhöhe in Kellmünz zwei Kupferkabel gestohlen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten dem Polizeibericht zufolge in das freizugängliche Gebäude und begaben sich in den Keller. Dort konnten sie die zum Teil bereits verbauten Kabel entwenden. Der Gesamtschaden durch Entwendung und Beschädigung wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)

