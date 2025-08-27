Icon Menü
Kupferdiebe machen in einem Rohbau in Kellmünz Beute

Kellmünz

Diebe entwenden Kupferkabel aus einem Rohbau in Kellmünz

In Kellmünz haben eine oder mehrere unbekannte Personen den Keller eines Rohbaus aufgesucht und dort Kupferkabel gestohlen. Diese waren zum Teil schon verbaut.
    Ein oder mehrere Unbekannte haben in einem Rohbau in Kellmünz einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro angerichtet.
    Ein oder mehrere Unbekannte haben in einem Rohbau in Kellmünz einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro angerichtet. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Vermutlich im Zeitraum zwischen 4. und 19. August sind aus einem Rohbau an der Straße Zur Römerhöhe in Kellmünz zwei Kupferkabel gestohlen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten dem Polizeibericht zufolge in das freizugängliche Gebäude und begaben sich in den Keller. Dort konnten sie die zum Teil bereits verbauten Kabel entwenden. Der Gesamtschaden durch Entwendung und Beschädigung wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)

