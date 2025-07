Kurzfristiger Wechsel bei Live im Sperrbezirk in Illertissen

Mit dem Konzert von Slipped Disc am Freitagabend, 4. Juli, und den Auftritten von vier weiteren Bands an den zwei darauffolgenden Abenden hat die Reihe „Live im Sperrbezirk“ begonnen, am 11. und 12. Juli geht es weiter. Dann stehen eine altbekannte Band auf der Bühne und eine, die kurzfristig eingesprungen ist.

Die fünfköpfige Band Black Betty kommt aus Pfaffenhofen, spielt häufig auf Hochzeiten und gibt viele beliebte Mitsing-Songs zum Besten. Sie tritt nicht das erste Mal im Sperrbezirk auf und lockte im Vorjahr zahlreiche Musikbegeisterte an. Am Samstag sollte die Sonic Boom Band auftreten, musste aber absagen. Organisatorin Susanne Schewetzky startete daraufhin einen kurzfristigen Suchaufruf – und bekam mehr als zehn Anfragen.

Black Betty und Horny Ballz bei Live im Sperrbezirk in Illertissen

„Dass sich so viele melden, hat mich überrascht“, gibt Schewetzky zu. Die Horny Ballz, deren Mitglieder aus Illertissen, den Stadtteilen, Vöhringen und Füssen kommen, waren die Schnellsten und erhielten den Zuschlag. Die fünfköpfige Band bringt die Ära des Hard, Classic und Glam Rock zurück. Inspiriert von Größen wie Mötley Crüe, Poison, Def Leppard und Whitesnake wolllen die Horny Ballz eine Show mit Energie, Charme und Leidenschaft bieten.

Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr auf dem Illertisser Marktplatz und enden um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, örtliche Vereine kümmern sich um die Bewirtung.

Bislang spielten neben Slippend Disc aus Kettershausen auch Blöff the Monkey aus dem Illertal und die namhafte regionale Gruppe 5 Horse Rodeo (beide am Samstag). Den Sonntag bestritten The High Cholesterols, ebenfalls aus dem Illertal und von Run Bike Rock bekannt, sowie die Combo Mainstreet, die Rock der 70er- bis 90er-Jahre zu bieten hat. Die Abende kamen bei Bands und Publikum gut an, am späteren Sonntagabend trübte das Wetter die Stimmung jedoch zeitweise.