Wer etwas gesehen? Ladendieb flieht mit einer Handtasche

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagabend, 26. September, in einem Geschäft in der Dietenheimer Straße in Illertissen zugegriffen. Er entnahm aus der Auslage des Geschäfts eine Handtasche mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich und steckte sie ein, wie die Polizei mitteilt. Dann flüchtete der Ladendieb schnellen Schrittes vom Tatort. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet und einer Mitarbeiterin des Geschäfts gemeldet. Diese nahm noch zu Fuß die Verfolgung auf und wurde hierbei auch von Passanten über die Fluchtrichtung des Diebs unterstützt. Doch sie verlor den Mann im weiteren Verlauf aus den Augen. Die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten konnten den Dieb ebenfalls nicht mehr feststellen. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen leiteten ein Verfahren gegen den Unbekannten wegen des Ladendiebstahls ein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

-