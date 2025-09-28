Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Ladendieb in Illertissen: Zeugen gesucht nach Handtaschen-Diebstahl

Illertissen

Wer etwas gesehen? Ladendieb flieht mit einer Handtasche

Die Polizei Illertissen bittet Zeugen um Hinweise zu einem Diebstahl am Freitagabend in Illertissen.
Von Karen Annemaier
    • |
    • |
    • |
    Auch die Polizei konnte den Täter am Freitag nicht mehr aufspüren.
    Auch die Polizei konnte den Täter am Freitag nicht mehr aufspüren. Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagabend, 26. September, in einem Geschäft in der Dietenheimer Straße in Illertissen zugegriffen. Er entnahm aus der Auslage des Geschäfts eine Handtasche mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich und steckte sie ein, wie die Polizei mitteilt. Dann flüchtete der Ladendieb schnellen Schrittes vom Tatort. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet und einer Mitarbeiterin des Geschäfts gemeldet. Diese nahm noch zu Fuß die Verfolgung auf und wurde hierbei auch von Passanten über die Fluchtrichtung des Diebs unterstützt. Doch sie verlor den Mann im weiteren Verlauf aus den Augen. Die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten konnten den Dieb ebenfalls nicht mehr feststellen. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen leiteten ein Verfahren gegen den Unbekannten wegen des Ladendiebstahls ein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

    -

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden