Ladendiebe geben ihr Diebesgut in Illertissen nur schrittweise raus

Ein 31-Jähriger und ein 21-Jähriger werden beim Diebstahl in einem Supermarkt in Illertissen erwischt. Auch nach Aufforderung zahlen sich nicht alles.
    • |
    • |
    • |
    Viele Lebensmittel und Getränke behielten die zwei Ladendiebe in ihren Rucksäcken. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Zwei Ladendiebe haben ihr Diebesgut in der Dietenheimer Straße in Illertissen nur schrittweise herausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, wurden ein 21-Jähriger und ein 31-Jähriger dabei beobachtet, wie sie diverse Waren in ihren Rucksäcken und Taschen verstauten. An der Kasse bezahlten sie jedoch laut Polizei nur wenige der Gegenstände.

    Als das Personal sie darauf ansprach, legten sich noch einige Waren auf das Band, allerdings befanden sich in den Rucksäcken auch dann noch einige Lebensmittel und Getränke, wie sich später herausstellte. Die Polizei leitete gegen beide ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. (AZ)

