Inline-Europameisterschaft in Spanien

Jannis Knirsch in Aktion. Foto: Lakis Mitikidis

Vor kurzem fanden im spanischen Villablino die diesjährigen Inline-Europameisterschaften statt. Der SC Vöhringen war dort mit fünf Teammitgliedern vertreten.

Im Slalom deklassierte der erst 14-jährige Jannis Knirsch seine gesamte Altersklasse und holte sich in zwei überragenden Läufen den Europameistertitel. Bei den Damen stellte Nikola Yousefian ihre Klasse wieder einmal unter Beweis und wurde Vize-Europameisterin. Sinah Rogel erreichte den dritten Platz und gewann damit die Bronzemedaille. Auch Vanessa Rogel konnte mit zwei guten Läufen auf den neunten Platz fahren. Tim Prestele schied aus.

Jannis Knirsch holt im Riesenslalom die Silbermedaille.

Der Riesenslalom ist zwar nicht unbedingt die Paradedisziplin der SCV-Läufer, trotzdem triumphierte Jannis Knirsch erneut, musste sich nur einem Konkurrenten aus Italien geschlagen geben und konnte sich die Silbermedaille sichern. Auch Nikola Yousefian konnte wiederum auf das Siegertreppchen fahren und erkämpfte sich die Bronzemedaille. Sinah Rogel wurde in diesem Wettbewerb Fünfte und Vanessa Rogel 13. Tim Prestele schied wiederum aus.

Für den Teamevent wurde aufgrund ihrer guten und konstanten Leistungen während der gesamten Rennsaison Sinah Rogel in das deutsche Nationalteam berufen. Im Slalom wurde das deutsche Team Europameister und im Riesenslalom hinter der italienischen Mannschaft Vize-Europameister. So konnte Sinah Rogel sich zwei weitere Titel sichern und damit ihre bisher erfolgreichste Saison krönen.

SCV-Läufer zeigen auch beim Parallelslalom ihr Können.

Am letzten Tag der EM wurde dann noch der Parallelslalom durchgeführt, der insbesondere für die Zuschauer besonders attraktiv ist. Die SCV-Läufer zeigten auch hier ihr Können: Nikola Yousefian deklassierte die Konkurrenz und wurde Europameisterin, Sinah Rogel gewann das kleine Finale und komplettierte den Erfolg mit dem dritten Platz. Nachwuchshoffnung Jannis Knirsch zeigte wiederum eine überragende Leistung und wurde Dritter in seiner Altersklasse. Vanessa Rogel und Tim Prestele scheiterten nach guten Läufen erst im Achtelfinale des Wettbewerbs.

