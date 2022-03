Prozess: Hat ein Sanitäter eine hilflose Frau vergewaltigt?

Die Tat soll im Rettungswagen während der Fahrt ins Krankenhaus geschehen sein. Auch Kolleginnen beschuldigen den 45-Jährigen. Der Angeklagte bestreitet vor Gericht die Vorwürfe.

Die Vorwürfe gegen einen Notfallsanitäter wiegen schwer: Er soll eine hilflose Frau während der Fahrt im Rettungswagen vergewaltigt und in anderen Fällen zwei Kolleginnen sexuell belästigt haben. Babenhausen soll einer der Tatorte gewesen sein. Am Donnerstag begann der Prozess gegen den heute 45-Jährigen vor dem Memminger Landgericht.

Nutzte der Mann den Zustand der betrunkenen Patientin aus?

Der gravierendste Vorfall soll sich am 26. Juli 2020 ereignet haben. Wegen Verdachts auf eine Alkoholvergiftung sollte eine damals 23-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Als der Angeklagte mit der Frau allein im Rettungswagen war, hat er laut Anklage zwei Finger in ihre Vagina eingeführt – laut Staatsanwalt Andy Kögl für die Patientin "überraschend und schmerzhaft". Das gilt strafrechtlich als Vergewaltigung. Die 23-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Im November 2020 kam es zu einer Razzia beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Memmingen. Polizei und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft durchsuchten Dienststelle und Wohnung des Verdächtigen.

In der Folge sagten zwei BRK-Kolleginnen aus, von dem 45-jährigen Sanitäter missbraucht worden zu sein. So habe er einer von ihnen im Frühjahr 2017 bei einer Materialkontrolle im Rettungswagen in die Hose gegriffen, die Frau im Unterleib mit einem Finger penetriert und sie "geiles Stück" genannt. Im dritten Fall soll er eine Kollegin während zweier Materialkontrollen sexuell belästigt haben.

Für den Staatsanwalt ist klar: Der Angeklagte nutzte im ersten Fall die Hilflosigkeit der Patientin aus und in den anderen Fällen "Überraschungsmomente“" Das sei als Vergewaltigung beziehungsweise sexuelle Belästigung zu werten. Womit dem Angeklagten bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr droht.

Der Angeklagte bestreitet alle Vorwürfe

Ruhig verfolgte der Notfallsanitäter den Prozessauftakt. Über seine Verteidiger ließ er erklären, dass er alle Vorwürfe bestreite. Während der dreiminütigen Fahrt im Rettungswagen habe er angeschnallt am Kopfende der Krankenliege gesessen. Die stark angetrunkene Frau habe fixiert mit dem Rücken auf der Rettungsliege gelegen. "Ich habe die Patientin während der Fahrt nicht berührt", sagt er. Auch die anderen Situationen, in denen er Kolleginnen sexuell belästigt haben soll, bestreitet er. Mit der einen habe er damals gar keinen gemeinsamen Dienst gehabt. Und im anderen Fall sei möglicherweise ein falscher Eindruck entstanden. Er habe die Frau aber nicht belästigen wollen. Zu möglichen Hintergründen der Vorwürfe äußert er sich am ersten Verhandlungstag nicht.

Seit dem Jahr 2007 hatte der nicht vorbestrafte Mann als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz in Memmingen gearbeitet. Nachdem der Fall vom Juli 2020 bekannt wurde, stellte ihn sein Arbeitgeber mit sofortiger Wirkung vom Dienst frei.

Über zwei Stunden wurde am Donnerstag zunächst die Patientin aus der Krankenwagenfahrt vor dem Memminger Landgericht vernommen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um ihre Intimsphäre zu schützen. Weitere Zeugen wurden bis in den Nachmittag hinein angehört, daran waren auch zwei Sachverständige beteiligt.

Die Verteidiger versuchten dabei unter anderem, die Glaubwürdigkeit der damals 23-Jährigen infrage zu stellen, um ihren Mandanten zu entlasten. Eine Zeugin – eine damalige Freundin der Frau – beschrieb sie so: "Sie brauchte immer viel Aufmerksamkeit, aber so eine Tat würde sie nicht erfinden." Der Prozess vor dem Memminger Landgericht wird diesen Montag fortgesetzt. Mit einem Urteil wird Anfang April gerechnet.