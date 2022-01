Prozessauftakt im Wullenstetter Mordfall: Ehemann vor Gericht

Plus Im März wurde die Wullenstetterin Sevie E. O. tot in ihrem Schlafzimmer gefunden. Nun muss sich ihr Mann wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Am Landgericht Memmingen hat nun der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der Wullenstetterin Sevie E. O. begonnen. Die 33-Jährige war im März vergangenen Jahres tot in ihrem Schlafzimmer gefunden worden. Besonders tragisch: Entdeckt worden war die Leiche von den Kindern der Toten, die danach die Nachbarn verständigt hatten. Beschuldigt wird der Ehemann.