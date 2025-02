Das Kriegsende vor 80 Jahren: Zeitzeugen gesucht

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktionen der Neu-Ulmer Zeitung und der Illertisser Zeitung planen zum Kriegsende vor 80 Jahren eine besondere Aktion: Sie suchen Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen teilen wollen.

Wie war der Einmarsch der Amerikaner im Landkreis Neu-Ulm und um nördlichen Unterallgäu? Was ist in den Wochen vor und nach dem Kriegsende alles passiert? Wie war es, als die Männer nach der Kriegsgefangenschaft wieder zu Hause ankamen? Welche Entbehrungen gab es? Wie funktionierte das Zusammenleben mit den Heimatvertriebenen, die nach dem Kriegsende plötzlich in den Dörfern standen? Was waren damals die Sorgen und Ängste? Was waren die Wegmarken hin zu Frieden und Neubeginn?

Erinnerungen für die Nachwelt festhalten

Am 24. April 1945 sprengte ein deutsches Pionierkommando die große Illerbrücke sowie die Flut- und Kanalbrücke in Illertissen gesprengt. Es gab Gefechte zwischen deutschen und amerikanischen Truppen. Der stellvertretende Bürgermeister Alois Kolb griff ein, das Artilleriefeuer wurde eingestellt. Kolb verhinderte dadurch wahrscheinlich einen Fliegerangriff auf die Stadt. Nachzulesen ist das im Atlas zum Wiederaufbau des Hauses der Bayerischen Geschichte.

Dort ist auch beschrieben, wie US-Truppen kampflos in die zu 70 Prozent zerstörte Stadt Neu-Ulm einmarschierten, der einberufene Volkssturm wurde nicht eingesetzt. US-Panzer beschossen Vöhringen am Nachmittag des 24. April vom Illerriedener Hang aus, in der Nacht lösten sich Volkssturm und Verteidigungsverbände auf, Sprengladungen wurden entschärft. In Senden wurden eine Reihe von Gebäuden sowie die Straße nach Wullenstetten durch US-Artilleriebeschuss und deutsches Abwehrfeuer der Flak beschädigt und die Kanalbrücke gesprengt, bevor die Amerikaner einmarschierten. Doch der persönliche Blick auf die Ereignisse sieht anders aus. Erinnerungen bieten subjektive Eindrücke und können mahnen, wenn die Erinnerungen an den Krieg verblassen.

Es gibt viele Fragen, die sich die jüngeren Generationen stellen, um mehr über diese dramatischen Monate zu erfahren. Und hoffentlich kommen noch mehr Antworten. Wer seine Erinnerungen für die Nachwelt festhalten will, kann den Redaktionen eine E-Mail oder auch einen Brief schicken. Wer will, erhält auch Besuch von der Redaktion: Mitarbeitende der Neu-Ulmer Zeitung und der Illertisser Zeitung kommen vorbei und halten persönliche Eindrücke und Erinnerungen fest. Vielleicht hat der eine oder andere Zeitzeuge auch noch Bilder aus der Zeit. Alle Erinnerungen werden festgehalten und sollen nach Möglichkeit veröffentlicht werden.

Wer seine Erinnerungen teilen will Per E-Mail können Berichte und Bilder an redaktion@nuz.de oder redaktion@illertisser-zeitung.de geschickt werden. Briefe gehen per Post an Neu-Ulmer Zeitung, Ludwigstraße 10, 89231 Neu-Ulm und Illertisser Zeitung, Marktplatz 11, 89257 Illertissen. Wer sich einen persönlichen Besuch wünscht (etwa 30 Minuten), kann sich in den Redaktionen telefonisch unter den Nummern 0731/7071-20 oder 07303/175-10 melden.