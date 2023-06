Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Baureifes Land: Der Kreis Neu-Ulm ist ein teures Pflaster

Plus Der Preis pro Quadratmeter baureifes Land liegt zwar unter dem bayernweiten Durchschnitt. Wie aber schaut es im Vergleich zu den Nachbarn Unterallgäu, Günzburg, Ulm und Co. aus?

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Bauherren haben es immer schwerer, ein passendes und vor allem annähernd bezahlbares Stückchen Land zu finden. Sowohl die Rohstoff- und Materialpreise für das eigene Häuschen als auch die Preise für Grundstücke sind in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Und dann musste man sich häufig noch gegen Dutzende Mitbewerber durchsetzen. Doch wie viel muss man im Landkreis Neu-Ulm im Vergleich zu den umliegenden Kreisen bezahlen? Und wie viel wird eigentlich in der Region gebaut?

Die aktuellsten Daten stammen aus dem Jahr 2021, damals kostete ein Quadratmeter baureifes Land in Deutschland durchschnittlich rund 225 Euro. Als baureifes Land werden erschlossene Grundstücke bezeichnet, die unter den tatsächlichen Beschaffenheiten baulich nutzbar sind. Zudem ist baureifes Land durch einen Bebauungsplan als solches ausgewiesen und es besteht Baurecht. Innerhalb Deutschlands gibt es große Preisunterschiede, die Lage und das Bundesland haben einen Einfluss auf die Quadratmeterpreise. In (Groß-)Städten ist es wenig überraschend deutlich teurer als auf dem Land. In Hamburg kostete ein Quadratmeter beispielsweise etwas mehr als 1000 Euro, in Thüringen waren es nur 74 Euro. Bayern war der teuerste Flächenstaat mit durchschnittlich 396 Euro, im Regierungsbezirk Schwaben waren es 231 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen