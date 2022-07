Mobbing unter Kindern und Jugendlichen: Wie können Eltern helfen?

Nicht nur auf dem Pausenhof, auch in der virtuellen Welt gibt es Ärger. Erziehungsberater im Landkreis Neu-Ulm erklären, was Familien dagegen tun können.

Laut Experten-Schätzungen ist jedes zweite Kind mindestens einmal im Laufe seiner Kindheit und Jugend von Mobbing betroffen, so Rainer Kehm von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen. "Unter Mobbing versteht man, was früher Hänseleien hieß, aber in einem sehr ausgeprägten Ausmaß. Und natürlich finden diese Abwertungen, Beschimpfungen und Gewalttätigkeiten heute nicht mehr nur im realen Leben auf dem Pausenhof statt, sondern vermehrt in der virtuellen Welt in Nachrichtendiensten oder sozialen Netzwerken", erklärt der Erziehungsberater. Gründe dafür, warum jemand andere mobbt, gibt es viele. "Aber keinen einzigen guten", sagt Rainer Kehm.

Die Schule ist tatsächlich sehr häufig der Ort von Mobbing. "Aber nicht, weil die Schule schlecht ist, sondern weil dort einfach viele verschiedene Kinder und Jugendliche aufeinandertreffen", erklärt Kehm. "Denn wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es Konflikte. Besonders in der Schule, denn Klassenkameradinnen und -kameraden kann man sich nicht aussuchen. Stattdessen werden in der Schule alle Kinder ganz automatisch mit Entwicklungsthemen konfrontiert - wie etwa, seinen Platz in der Gruppe zu finden. Deshalb liegt die Lösung von Mobbing auch immer in der Gruppe, denn das Gegenteil davon ist soziale Kompetenz." In vielen Schulen gibt es mittlerweile Streitschlichter oder Modellprojekte wie "Schule gegen Mobbing".

Gegen Mobbing brauche es eine präventive Haltung von Erwachsenen. Sie sollten den Kindern signalisieren: Wir tolerieren kein Mobbing und keine Gewalt und wer darüber spricht, dass er selbst oder jemand anderes gemobbt wird, ist mutig. Gerade weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass beinahe jeder im Laufe seines Lebens damit konfrontiert wird, hält Rainer Kehm die Aufklärung darüber für so wichtig. "Eltern sollten ganz unaufgeregt ihren Kindern erklären, dass es Mobbing gibt. Denn wenn Kinder für solche Situationen sensibilisiert sind und Verhaltensstrategien kennen, dann wissen sie sich in der Situation eher zu helfen und trauen sich, um Hilfe zu bitten."

Tipps für Eltern: