150 Jahre Patent für Levi Strauss: Welche ist ihre Lieblingsjeans?

Am 20. Mai 1873, also vor genau 150 Jahren, wurde die legendäre Levi's 501 geboren.

Plus Vor 150 Jahren ließ sich der aus Bayern stammende Levi Strauss seine Jeans patentieren. Zum Jubiläum haben wir Passantinnen nach ihren Vorlieben gefragt.

Von Regina Langhans

Die Jeans wird 150 Jahre alt. Am 20. Mai 1873 erhielt Levi Strauss das Patent für genietete Arbeitshosen. Seitdem ist das blaue Beinkleid international und ungebrochen auf Erfolgstournee. Die Jeans hat schon Generation geprägt, beeinflusst die Modewelt und ist einfach Kult. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Welche ist Ihre Lieblingsjeans?

Vanessa Funk aus Jedesheim Foto: Regina Langhans

Vanessa Funk aus Jedesheim sagt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

