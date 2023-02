200.000 Euro für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Kreis Neu-Ulm

Von Erkenntnissen aus Neu-Ulm sollen auch andere profitieren. Zwei weitere Projekte in Roggenburg und der Region Donau-Iller werden ebenfalls gefördert.

Die Gesundheitsregion Plus Neu-Ulm erhält für ein Pilotprojekt einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro. Das hat die Landtagsabgeordnete Beate Merk ( CSU) jetzt mitgeteilt. Diese Finanzspritze ermögliche es, die körperliche, psychische und soziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu einem neuen Schwerpunkt der Arbeit der Gesundheitsregion Plus Neu-Ulm zu machen.

Im Rahmen eines Modellprojekts soll ein Interventionskonzept zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen entwickelt und umgesetzt werden. Das Konzept wird unter anderem eine Fortbildung für Fachkräfte enthalten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dazu kommen Einheiten, welche die Gesundheitskompetenz von Kindern, Jugendlichen und Eltern stärken und fördern. Zudem ist ein Leitfaden „Gesundheitskompetente Gesundheitsregion Plus“ geplant.

Neu-Ulm könnte zum Vorbild in Bayern werden

Insbesondere die gesundheitlichen Belastungen sowie durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Belastungen von Kindern und Jugendlichen haben momentan viele Gesundheitsregionen Plus im Blick. Mehrere der Regionen hätten in diesem Bereich weiteren Bedarf an Unterstützung geäußert. „Damit können viele andere Gesundheitsregionen in ganz Bayern von Neu-Ulm profitieren. Neu-Ulm wird zum Vorbild“, erklärt Merk. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises für Gesundheit und Pflege. Sie hatte sich für das Pilotprojekt im Landtag starkgemacht.

Darüber hinaus erhalten zwei weitere Einrichtungen des Landkreises Unterstützung im Rahmen der Fraktionsinitiativen: Das Bildungszentrum Roggenburg erhält eine Förderung „als wertvolle Bereicherung in der Erwachsenenbildung“ für einmalige Projekte in Höhe von 74.000 Euro. Außerdem gehen 20.000 Euro an den Zweckverband Donau-Iller, zu dem der Landkreis Neu-Ulm, aber auch die Kreise Günzburg, Unterallgäu und Memmingen gehören, für das Projekt „Region der Lebensretter“. Mit dem Zuschuss wird eine App zur Alarmierung von Ersthelferinnen und Ersthelfern auf den Weg gebracht. (AZ)