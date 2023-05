5000 Euro für nachhaltige Projekte: Landkreis verleiht Naturschutzpreis

Sie pflanzen, säen und geben ihr Wissen weiter: Der Kreis Neu-Ulm zeichnet 2023 wieder Menschen aus, die sich besonders für Klima- und Naturschutz einsetzen.

Fünf Projekte aus dem Landkreis Neu-Ulm sind mit besonderem Engagement für Natur-, Klima- oder Artenschutz hervorgestochen. Im Kreismustergarten in Weißenhorn hat Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) den Klima- und Naturschutzpreis 2023 verliehen. Dabei betont er, welche wichtige Rolle Engagement für Umweltthemen im Regionalen spielt.

"Wenn wir nicht anfangen, einen kleinen Beitrag zu leisten, wird sich im Großen auch nichts ändern", sagte Landrat Freudenberger auf der Veranstaltung. Stefanie Batke vom Fachbereich Naturschutz und Landschaftsplanung im Landratsamt stellte die Gewinner vor und sprach von ihnen als "Zeichen der Hoffnung für uns alle, besonders aber für die Kinder". Eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Verwaltung des Landkreises und des erweiterten Naturschutzbeirats hat die Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt. Dabei wurden nach eigenen Angaben hauptsächlich fünf Kriterien bewertet, nämlich Engagement, Innovation, Kreativität, Nachhaltigkeit und Nachahmbarkeit.

Diese fünf Projekte haben gewonnen

Folgende Projekte aus dem Landkreis haben nach diesen Kriterien am besten abgeschnitten: Der erste Preis und damit 2000 Euro Preisgeld gehen an die Grundschule Neu-Ulm Stadtmitte. Die Schule hat einen Schulgarten angelegt, ein Insektenhotel und eine Blühwiese gestaltet. Außerdem haben die Lehrkräfte mit den Kindern Staudenbeete und eine wilde Ecke geschaffen. Ein weiterer Gewinner ist Siegfried Joos vom Verein "Förderer der Gartenkultur". Der Verein hat einen Nähr- und Tränkegarten für Insekten angelegt und wird dabei vom Landkreis mit 1000 Euro unterstützt.

Ebenfalls 1000 Euro des Preisgeldes, mit dem der Landkreis Neu-Ulm Klimaschutz und Naturschutz fördern will, gehen an den Obst- und Gartenbauverein Unterelchingen. Der Verein unterhält eine Streuobstwiese und Blühwiesen. Dort wurden Nisthilfen für Schwalben, Störche und Wildbienen gebaut. Mit je 500 Euro bedenkt der Landkreis den insektenfreundlichen Garten des Kindergartens Sankt Laurentius in Thalfingen und das Engagement des Hobbyornithologen Leon Wischenbarth aus Vöhringen. Die Kinder des Kindergartens Sankt Laurentius haben die Preisverleihung im Kreismustergarten Weißenhorn zudem musikalisch begleitet.

Landkreis würdigt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Mit der Verleihung des Klima- und Naturschutzpreises sollen besonders stille Helferinnen und Helfer öffentlich gewürdigt werden, schreibt das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung. Es handele sich um Menschen, die sich ehrenamtlich über ihre beruflichen Verpflichtungen hinaus für die Belange des Klima-, Natur- und des Artenschutzes einsetzen. "Die Gewissheit, gerade im Kleinen etwas bewirken zu können, ist eine großartige Motivation", sagte Landrat Thorsten Freudenberger auf der Preisverleihung und dankte allen Engagierten für ihren Einsatz.

Der Preis wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal verliehen. Damals gewannen unter anderem Projekte der Lindenschule Bellenberg, der Bischof-Ulrich-Grundschule Illertissen und des Pferdesportvereins Roggenburg ein Preisgeld des Landkreises. Für den Klima- und Naturschutzpreis 2024 werden ab sofort bis 31. Oktober wieder Bewerbungen angenommen unter https://www.landkreis-nu.de/Klima-und-Naturschutzpreis. (AZ/roki)