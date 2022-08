Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Hier wird im Sommer im Kreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen gebaut

Lokal Illertissen, Babenhausen, Neu-Ulm: Überall verursachen in den Sommerferien Baustellen lange Umwege für den Verkehr. Am stärksten betroffen ist jedoch Senden.

Von Rebekka Jakob

Ferienzeit ist Baustellenzeit in der Region – doch dieses Jahr trifft es die Mitte des Landkreises ganz besonders. Eine Großbaustelle in Senden und eine Sperrung zwischen Reutti und Neu-Ulm machen Verkehrsteilnehmern aktuell das Leben schwer. Auch in Babenhausen und Illertissen gibt es Einschränkungen, die gewohnte Wege deutlich komplizierter machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen