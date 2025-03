Ärger über Pflegekosten: Was darf eine Tasse Brei am Tag kosten?

Das Haus, das der Mann selbst gebaut hat, soll verkauft werden. Seine kleine Rente genügt nicht, um die Pflegekosten zu bezahlen. Eigentlich sollte es vermietet werden, damit die Einnahmen die finanzielle Lücke schließen. Doch das klappte nicht. Die Mieter zahlten nicht. Am Ende entschied ein Gericht, dass sie ausziehen müssen. Wenn jemand gepflegt werden muss und die Kosten nicht stemmen kann, springt der Staat ein. Doch in diesem Fall ist das anders – wegen der Immobilie. Die monatlichen Rechnungen des Pflegeheims kommen bei der im Illertal lebenden Tochter an. Einige Positionen kann sie nicht nachvollziehen. Die Verbraucherzentrale und eine Einrichtung antworten.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegekosten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eigenanteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis