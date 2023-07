Landkreis Neu-Ulm

Ärger um Landratsamt-Außenstelle in Illertissen: Das passt den Kritikern nicht

Plus Das Landratsamt soll in Illertissen eine deutlich größere Zweigstelle in neuen Räumen der Sparkasse bekommen. Das ruft einige Kritiker auf den Plan. Doch die sind nur eine Minderheit.

Von Ronald Hinzpeter

Lange war Jürgen Eisen ( CSU) ruhig geblieben, hatte sachlich argumentiert, doch dann musste es aus ihm raus: Dem Grünen Helmut Meisel warf er "Profilierungssucht pur" vor, die sich bei jeder seiner Wortmeldungen äußere. Was hatte den Illertisser Bürgermeister so erbost? Meisel sowie andere Freie Wähler und der einzige Linken-Vertreter im Kreistag hatten sich teilweise höchst kritisch zu den Plänen des Landkreises geäußert, eine größere Filiale des Landratsamts in einem Bau der Sparkasse in Illertissen einzurichten. 70 bis 80 Mitarbeitende sollen einmal dort unterkommen. Den Kritikern passte die ganze Richtung nicht.

Landratsamt-Filiale war bisher kein öffentliches Thema

Bisher arbeiten 20 Beschäftigte im alten Landratsamt in Illertissen. Im geplanten großen Neubau der Sparkasse (wir berichteten) soll nun eine deutlich größere Zweigstelle der Behörde einziehen, zusammen mit Teilen der Illertisser Rathausverwaltung. Wie konkret die Pläne bereits sind, wurde erst am Montag bekannt. Da wurde das Vorhaben zum ersten Mal im Kreisausschuss öffentlich diskutiert, was Helmut Meisel zu verdanken war, denn ursprünglich hatte die Kreisverwaltung geplant, das Thema hinter verschlossenen Türen zu erörtern. Meisel sorgte dafür, dass der Tagesordnungspunkt in den öffentlichen Teil verlegt wurde. Am Freitag stand das Thema auf der Agenda des Kreistags – und das war für Meisel und einige andere Kreisräte die Gelegenheit, ihre Skepsis beziehungsweise ihre Ablehnung deutlich zu machen.

