Ärztesprecher warnt vor Versorgungsproblemen im Kreis Neu-Ulm

Mit 68 Jahren hat sich Uwe Pajakowski in den Ruhestand verabschiedet. Seine Praxis in Kellmünz ist geschlossen, den Kassensitz will der Mediziner abgegeben. Um die Versorgung seiner Patientinnen und Patienten ist ihm nicht bange. Trotz Nachrichten über Aufnahmestopps glaubt er, dass alle zügig neue Anlaufstellen finden werden. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) sieht weiter eine gute Versorgung im gesamten Landkreis. Doch der Ärztesprecher des Kreises Neu-Ulm sieht eine gefährliche Entwicklung – und keine Lösung.

