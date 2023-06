Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Alarmstufe Rot: Stiller Protest an den Kliniken im Kreis Neu-Ulm

Plus Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn hat sich am bundesweiten Aktionstag der Krankenhausgesellschaften beteiligt. Für etwas Größeres blieb aber keine Zeit.

Von Jens Noll

Mit rot angestrahlten Gebäuden machen Krankenhäuser bundesweit auf ihre schlechte wirtschaftliche Situation aufmerksam. "Alarmstufe Rot" war schon am Montagabend am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Günzburg ersichtlich, das Klinikum Memmingen hat angekündigt, das Gebäude am Dienstagabend rot anzuleuchten. An den Klinikstandorten im Landkreis Neu-Ulm werden keine roten Lichter zu sehen sein. Die Solidarität und Betroffenheit zeigt sich bei der Kreisspitalstiftung Weißenhorn am bundesweiten Aktionstag der Krankenhausgesellschaften in anderer Form.

Am Dienstag haben die Krankenhausgesellschaften zu dem Aktionstag aufgerufen, um auf die aktuelle Finanzlage der Kliniken und die Auswirkungen der geplanten Reform der Krankenhausvergütung hinzuweisen. Mit einem internen Newsletter, der am Montag an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versendet wurde, hat sich die Kreisspitalstiftung daran beteiligt. "Parallel dazu haben wir sowohl auf der Homepage, als auch über Social Media auf die Aktion hingewiesen und um Unterstützung und Unterschrift gebeten", teilte Edeltraud Braunwarth, Pressesprecherin der Kreisspitalstiftung Weißenhorn, am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

