Alle 7900 Lions-Adventskalender sind verkauft

Die Exemplare des Lions-Adventskalenders sind in Windeseile ausverkauft gewesen. Unter Aufsicht von Notar Kössinger sind die Gewinnnummern gezogen worden.

Es ging wie immer ganz schnell: Die 7900 Exemplare des Lions-Adventskalenders 2022 sind in Windeseile ausverkauft gewesen. Darüber freut sich nicht nur Organisator Roland Kober vom Lions-Club Illertissen, der für das Projekt verantwortlich ist. Freuen kann sich auch die Kartei der Not, denn das Leserhilfswerk unserer Zeitung bekommt auch in diesem Jahr wieder einen großen Anteil des Verkaufserlöses als Spende.

Wer sich über die insgesamt 476 Preise freuen darf, die sich in diesem Jahr hinter den 24 Türchen des Kalenders verbergen, steht seit Donnerstag ebenfalls fest. Unter Aufsicht von Notar Reinhard Kössinger zogen Roland Kober und Lions-Mitglied Matthias Kummer die Gewinnnummern. Diese werden dann ab dem kommenden Donnerstag täglich in der Illertisser Zeitung und der Neu-Ulmer Zeitung zu finden sein.

Wer einen der begehrten Adventskalender bekommen hat und bei den Gewinnen leer ausgeht, kann sich trotzdem zumindest jeden Tag am Kalendermotiv erfreuen, einer winterlichen Stadtansicht von Weißenhorn, gemalt von Walter Werdich. Die Lions denken übrigens schon an den Kalender im kommenden Jahr: Dann soll bei einem kleinen Wettbewerb entschieden werden, welches Motiv auf dem Lions-Adventskalender 2023 zu sehen sein soll. Denn auch im kommenden Jahr soll es selbstverständlich wieder einen Lions-Adventskalender geben. (rjk)