Landkreis Neu-Ulm

vor 50 Min.

Alles wird teurer: Landkreis Neu-Ulm bittet Kommunen stärker zur Kasse

Plus Weil die Kosten auf breiter Front in die Höhe gehen, soll die Kreisumlage spürbar angehoben werden, was in den Rathäusern für wenig Freude sorgt.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Der Begriff der "Zeitenwende", den Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in die Welt gesetzt hat, findet nun seinen Niederschlag auch in den unteren Ebenen unseres Staatswesens: in der Kommunalpolitik. Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) nahm ihn am Montag in den Mund, um die Frage aufzuwerfen, was man sich angesichts dieser Situation noch listen könne. Der Satz war auf die sehr angespannte Finanzlage im Landkreis gemünzt. Die hat sich angesichts steigender Kosten in fast allen Bereichen derart verschlechtert, dass der Landrat und Kreiskämmerer Dominic Tausend zu einer sehr unpopulären Maßnahme greifen: Die Kreisumlage soll um zwei Prozentpunkte erhöht werden. Das ist für Städte und Gemeinden eine wenig erfreuliche Nachricht.

