Aquaplaning-Unfälle: Auf der A7 kracht es gleich drei Mal

Regen und zu viel Tempo: Dass das keine gute Kombination ist, mussten drei Autofahrer am Montag auf der A7 zwischen Dettingen und Illertissen erfahren.

Gleich drei Unfälle haben sich am Montagabend auf der Autobahn A7 zwischen Dettingen an der Iller und Illertissen ereignet. Der Grund: Aquaplaning. Die Autofahrer gaben bei Regen zu viel Gas.

Das erste Mal gekracht hat es mittags auf Höhe Dettingen in Fahrtrichtung Würzburg. Laut der Autobahnpolizei Memmingen geriet ein 62-jähriger Mann auf der Überholspur ins Schleudern und stieß mit einem anderen Auto zusammen, das auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Dadurch wurde dieses Fahrzeug gegen die rechte Leitplanke gedrückt. Verletzte gab es nicht. Es entstand aber ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Feuerwehr Altenstadt muss Trümmerteile von der A7 schaffen

Eine knappe Stunde später kam es auf Höhe Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen zum Unfall. Ein 34-Jähriger verlor bei Platzregen die Kontrolle über sein Auto. Es schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, dann gegen die rechte Leitplanke und schließlich nochmals gegen die Mittelschutzplanke. Dabei verletzte sich der Mann leicht am Arm. Zur Bergung des demolierten Wagens und zur Beseitigung der Trümmerteile musste die Feuerwehr Altenstadt beide Fahrstreifen der A7 für etwa eineinhalb Stunden sperren. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der gesamte Sachschaden bei diesem Unfall wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Der dritte Aquaplaning-Unfall ereignete sich abends bei Illertissen in Fahrtrichtung Würzburg. Auch dort verlor ein 57-Jähriger die Herrschaft über sein Fahrzeug und krachte in die rechte Schutzplanke. Der Mann blieb unverletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. In allen drei Fällen wurde gegen den jeweiligen Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)