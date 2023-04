Arbeitslosenquote im Kreis Neu-Ulm beträgt unverändert 2,4 Prozent

Die sonst übliche Entspannung auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Neu-Ulm bleibt aus. Für den Leiter der Arbeitsagentur ist das jedoch kein Grund zur Sorge.

Im Frühjahr geht die Arbeitslosigkeit in der Regel zurück – diesmal ist das im Kreis Neu-Ulm jedoch anders. Die Arbeitslosenquote beträgt, wie bereits im März, 2,4 Prozent. Aktuell sind 2487 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 69 Personen mehr als vor einem Monat.

Für Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, ist das jedoch kein größerer Grund zu Sorge. "Der Markt ist grundsätzlich robust. Die Unternehmen melden uns weiterhin einen hohen Arbeitskräftebedarf." Auch die Anzahl der neu gemeldeten beziehungsweise der Bestand offener Stellen sei weiterhin sehr hoch.

Geflüchtete aus der Ukraine machen großen Anteil der Arbeitslosen aus

Jedoch ist im Vergleich zum Vorjahresmonat die Arbeitslosenzahl um 356 oder 16,7 Prozent gestiegen. Rund 45 Prozent dieses Anstiegs ist nach Angaben der Agentur für Arbeit auf die Registrierung arbeitsloser ukrainischer Geflüchteter zurückzuführen. Die ukrainischen Arbeitslosen, die überwiegend im Jobcenter Neu-Ulm betreut werden, sind laut Arbeitsagentur auch der wesentliche Treiber für die gestiegene Arbeitslosigkeit im Bereich der Bürgergeldbezieher. Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahresmonat der Bestand an Arbeitslosen im Jobcenter um rund 33 Prozent angewachsen. Von den derzeit insgesamt 2487 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1208 (plus 20 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 1279 (plus 49 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Neu-Ulm registriert.

Im April haben sich 952 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 388 aus einer Beschäftigung und 219 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 889 die Arbeitslosigkeit beenden. 297 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 205 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den Arbeitgebern wurden 321 neue Arbeitsstellen gemeldet, sechs weniger als im März und 78 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit 1381 freie Arbeitsstellen gemeldet, 35 mehr als vor einem Monat, aber 523 weniger als vor einem Jahr. Speziell die Arbeitnehmerüberlassungsfirmen haben aktuell 45 Prozent weniger Stellenangebote als vor einem Jahr gemeldet.

So ist die Arbeitsmarkt-Lage im Unterallgäu

Im April standen 489 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 545 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen auf einen Ausbildungssuchenden 1,1 Lehrstellen.

Im Kreis Unterallgäu waren im April 1847 Menschen arbeitslos gemeldet – zwei Personen mehr als im Vormonat und 220 Personen (13,5 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag zum Stichtag bei 2,2 Prozent – konstant im Vergleich zu März und 0,3 Punkte höher als im April 2022.

Das ist die Lage in Ulm

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm lag im April zum Vormonat unverändert bei 2,8 Prozent. Unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg ist das weiterhin der niedrigste Wert und der einzige unter der Drei-Prozent-Marke. Im April des vergangenen Jahres lag die Quote bei 2,3 Prozent. Im Alb-Donau-Kreis lag die Quote (fast) unverändert bei 2,6 Prozent. (AZ)