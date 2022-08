Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Auf dem Landkreiswappen hält eine Frau die Macht in Händen

Lokal Eine dunkelhäutige Edeldame repräsentiert den Landkreis Neu-Ulm. Unser Autor war von ihr als Kind hingerissen - und erklärt heute, wie sie auf das Wappen kam.

Von Ralph Manhalter

Eine subjektive Behauptung sei vorangestellt: Unter all den benachbarten Gebietskörperschaften wird der Reisende beim Eintritt in den Landkreis Neu-Ulm optisch am freundlichsten begrüßt. An zahlreichen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen weist eine bekrönte junge Dame auf die vor 50 Jahren beschlossene Einheit hin. Über diese "Mohrin", wie die Darstellung einer Dunkelhäutigen in der Heraldik genannt wird, ist in der Vergangenheit viel geschrieben worden. Zum Glück ist die Diskussion darüber verebbt, und die offensichtliche Edeldame darf ihren wohlverdienten Platz behalten.

