Landkreis Neu-Ulm

vor 56 Min.

Azubi-Mangel lässt die Gastronomen im Kreis Neu-Ulm nicht kalt

Eine Auszubildende zur Köchin im dritten Lehrjahr arbeitet in einem Hotel in der Küche eines Restaurants. In den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sind viele Azubi-Stellen offen.

Plus Hotel- und Gastgewerbe verzeichnen wieder gestiegene Ausbildungszahlen. Doch oft reicht das Personal nicht. Wie gehen Betriebe im Kreis Neu-Ulm damit um?

Von Rebekka Jakob, Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Gemüse schnippeln, Speisen richtig servieren, eine Feier planen: In der Gastronomie gibt es eine ganze Menge zu tun und viel zu lernen. Für viele junge Leute beginnt am 1. September die Ausbildung in Küche, Service oder Hotelfach. Nach der Corona-Pandemie gibt es gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe wieder mehr Azubis, hat die IHK Schwaben jetzt bekannt gegeben. Trotzdem bleiben auch hier eine Menge Stellen frei. "Wir machen das Beste daraus. Aber die Entwicklung, dass die Ausbildungszahlen zurückgehen, sehen wir schon lange und macht uns schon Sorgen", sagt Bettina Seidl, die sich als Neu-Ulmer Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga intensiv mit dem Thema beschäftigt.

Allein für den Landkreis Neu-Ulm hat die Bundesagentur für Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie aktuell 42 offene Stellen registriert, elf dieser unbesetzten Jobs warten auf einen Küchen-Profi. Im Landkreis Unterallgäu sind es derzeit 55 offene Stellen - davon mit 39 der Löwenanteil in der Küche. 27 Ausbildungsplätze waren hier kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. September noch frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen