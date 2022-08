Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Azubis gesucht: Noch sind fast 1000 Stellen im Handwerk frei

Das Handwerk hat einen schlechten Ruf, dabei gibt es im Anschluss an die Ausbildung viele Möglichkeiten.

Lokal Der Fachkräftemangel zeigt sich auch in Handwerksbetrieben im Kreis Neu-Ulm. Zwei Azubis erzählen, was sie an ihrer Ausbildung begeistert.

Von Laura Mielke

Fachkräftemangel und Betriebe, die wegen fehlender Nachfolge ihre Geschäfte schließen müssen – das hört und liest man vor allem im Handwerk immer wieder. "Das Handwerk hat einen schlechten Ruf", sagt Bernd Held, Geschäftsführer von Held Sanitär in Weißenhorn. Nach der Schule wollen viele Jugendliche Abitur machen, studieren gehen. Auf der Baustelle zu arbeiten, das sollen lieber andere machen, so eine weitverbreitete Meinung. Aber wer macht's, wenn's niemand machen will?

