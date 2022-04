Neu-Ulm/Babenhausen

vor 48 Min.

Kapazitäten im Überblick: So viele Kita-Plätze gibt es im Landkreis Neu-Ulm

Plus Betreuungsplätze für Kinder sind oft ein rares Gut und werden stark nachgefragt. Wir geben einen Überblick, aufgeschlüsselt nach den Kommunen der Region.

Von Laura Mielke

Die Kindergärten und Kinderkrippen im Landkreis Neu-Ulm sind beinahe vollständig belegt. Vielerorts sind die Kapazitäten provisorisch erhöht worden, so beispielsweise in Weißenhorn. Etwa 50 Kinder werden derzeit in einer Übergangslösung betreut, bis im September eine neue Einrichtung eröffnet wird. Auch in Senden ist der Bedarf für neue Betreuungsplätze hoch. Wie sieht es in anderen Orten in der Region aus? Wir haben bei den einzelnen Kommunen nachgefragt.

