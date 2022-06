Landkreis Neu-Ulm/Babenhausen

18:00 Uhr

Tafeln am Limit: Wie geht es den Abgabestellen in der Region?

Die Tafeln in Bayern sind am Limit. Vielerorts fehlt es entweder an Lebensmittelspenden oder an Personal. Wie ist die Lage im Landkreis Neu-Ulm und Umgebung?

Lokal Die Tafelläden in Bayern verzeichnen mehr Kunden, die Waren reichen nicht immer. Auch zwischen Neu-Ulm und Babenhausen müssen Lebensmittel zugekauft werden.

Von Regina Langhans

So gut wie überall verzeichneten die Lebensmitteltafeln zuletzt mehr Kundinnen und Kunden. Grund sind Krisen wie die Corona-Pandemie, in der etwa Selbstständigen Einnahmen wegbrachen. Oder aktuell der Krieg in der Ukraine, vor dem Menschen nach Deutschland geflüchtet sind. Höhere Preise für Energie und Lebensmittel tun ein Übriges, um den Zulauf an den Ausgabestellen zu erhöhen. In einigen Großstädten sehen sich die Tafelläden nicht mehr in der Lage, alle Bedürftigen zu versorgen. Sogar Aufnahmestopps werden vermeldet. Differenzierter sieht es da in der Region aus, wie ein Blick in die Abgabestellen zwischen Neu-Ulm und Babenhausen zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .