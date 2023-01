Urlaub trotz Krise? Das berichten Reiseunternehmen über die Nachfrage

Plus Steigende Preise beeinträchtigen derzeit auch die Urlaubsplanung. Reisebüros und Busreiseunternehmen berichten über die Nachfrage und beliebte Ziele 2023.

Sommer, Sonne, Strand und Meer - lässt sich das auch im Jahr 2023 unbeschwert genießen? Erst hinderte die Corona-Pandemie die Menschen am Reisen, und jetzt machen horrende Energiepreise und die steigende Inflation Urlaub für viele noch mehr zum Luxus. Unsere Redaktion hat Reiseveranstalter und Reisebüros in der Region befragt, ob die Reiselust dennoch vorhanden ist, wie sich Preise entwickelt haben und welche Reiseziele die Menschen im Jahr 2023 bevorzugen.