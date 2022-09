Baum auf A7 gestürzt: Feuerwehren rücken bei Starkregen in der Nacht aus

In der Nacht zum Donnerstag zieht ein Unwetter über den Landkreis Neu-Ulm hinweg. Die Feuerwehren in mehreren Orten müssen ausrücken.

Starkregen in der Nacht zum Donnerstag hat im Landkreis Neu-Ulm dafür gesorgt, dass die Feuerwehr an mehreren Orten ausrücken musste. Verletzte waren nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund des Unwetters nicht zu beklagen.

Die Feuerwehr Bellenberg rückte gegen 23.20 Uhr aus, weil aufgrund des Starkregens die Gefahr bestand, dass Wasser über einen Sickerschacht in den Keller eines Wohnhauses laufen könnte, heißt es auf der Facebookseite der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte pumpten den Schacht aus und konnten danach wieder abrücken. Nach gut 45 Minuten war der Einsatz wieder beendet.

Von einer "gestörten Nachtruhe" berichtet auch die Feuerwehr Altenstadt. Dort kam es kurz vor 23 Uhr aufgrund eines umgestürzten Baumes an der A7 zu einem ersten Einsatz. Der zweite befand sich auf der Memmingerstraße. In beiden Fällen konnten die Bäume beziehungsweise Äste "mit Muskelkraft" auf die Seite gezogen werden. "Anschließend ging es auch für uns wieder in die wohlverdiente Nachtruhe", heißt es auf der Facebookseite der Feuerwehr.

Weitere größere Zwischenfälle für Landkreis Neu-Ulm sind einem Polizeisprecher am Donnerstagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion nicht bekannt. Ähnlich äußert sich auch Stephan Riethmüller von der Integrierten Leitstelle in Krumbach: "Es war nichts wildes." Ihm sind noch zwei weitere Einsatzmeldungen in Neu-Ulm bekannt: Zum einen Wasser im Keller und zum anderen eine überflutete Straße. (krom)