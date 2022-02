Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Beim Thema Betriebsrat ist die Region noch Entwicklungsland

Zwischen 1. März und 31. Mai finden in Deutschland Betriebsratwahlen statt - aber längst nicht in allen Betrieben in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg.

Plus Die Zahl der Firmen in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg, die einen Betriebsrat haben, ist überschaubar. Dabei hat ausgerechnet Corona ein Umdenken hervorgerufen.

2022 haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Wahl: Zwischen 1. März und 31. Mai finden in Deutschland Betriebsratswahlen statt. Doch längst nicht in allen Betrieben in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg wird dieses Jahr eine Wahl stattfinden - denn die Zahl der Unternehmen, die eine solche Interessensvertretung überhaupt haben, ist ausgesprochen gering.

