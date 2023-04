Betreuer für Jugendaustausch in Prad gesucht

Für Jugendliche aus dem Landkreis Neu-Ulm geht es im August für eine Woche in die Partnergemeinde nach Prad am Stilfserjoch in Südtirol. Dafür sucht der Landkreis Neu-Ulm noch Betreuerinnen und Betreuer. Diese erwartet ein abwechslungsreiches Programm sowie die Möglichkeit, Erfahrungen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu sammeln. Voraussetzungen für die Betreuerinnen und Betreuer sind: Alter zwischen 18 und 35 Jahren, Spaß am Umgang mit Kindern im Alter zwischen elf und 14 Jahren sowie Lust, Verantwortung zu übernehmen. Der Austausch findet vom 7. bis 11. August statt. Im Vorfeld gibt es eine eintägige Betreuerschulung sowie praxisnahe Vorbereitung. Unterkunft, Fahrt und Verpflegung im Rahmen des Jugendaustauschs sind kostenfrei. Zudem wird eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro pro Tag gezahlt. Alle Betreuerinnen und Betreuer erhalten im Anschluss eine Betreuerbescheinigung sowie auf Wunsch ein Beurteilungsschreiben. Interessenten melden sich bei der Kreisjugendpflege des Landkreises Neu-Ulm, Bernhard Brem, unter Telefon 0731/70 40 -53165, Mail kommunale.jugendarbeit@lra.neu-ulm.de (AZ)