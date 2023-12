Betrüger geben sich als Chef aus: Mitarbeiterin überweist fünfstelligen Betrag

Im Kreis Neu-Ulm ist ein mittelständisches Unternehmen das Opfer von Betrügern geworden. So gehen die Täter bei der Betrugsmasche vor.

Ein mittelständisches Unternehmen im Kreis Neu-Ulm ist Opfer von Betrügern geworden. Ähnliche Fälle gab es in der Region in der Vergangenheit immer wieder. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche - und gibt Tipps, wie sich Unternehmen davor schützen können.

Es begann mit einer E-Mail, die am Montagvormittag bei einer Mitarbeiterin der mittelständischen Firma eintrudelte - vermeintlich von ihrem Vorgesetzten. Nach einem wechselseitigen Schriftverkehr forderte die unbekannte Person die Mitarbeiterin auf, eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich an ein ausländisches Konto zu überweisen. Diese führte den Auftrag aus - in gutem Glauben, auf Anweisung ihres Chefs zu handeln - und überwies das Geld auf ein Konto in Großbritannien. Letztlich fiel der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

CEO-Fraud: So gehen die Täter vor

Das Phänomen ist auch unter dem Namen CEO-Fraud bekannt, berichtet die Polizei. Bei dieser Betrugsmasche geben sich die Täter als Geschäftsführung/Chef (CEO - Chief Executive Officer) eines Unternehmens aus und weisen unter anderem per E-Mail überweisungsberechtigte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen an, Geldsummen im Namen der Geschäftsführung zu tätigen. Durch geschickte Gesprächsführung wird der Eindruck erweckt, dass es sich um einen Berechtigten handelt.

Die Täter befinden sich meist im Ausland und gehen äußerst professionell vor. Bereits im Vorfeld holen sich die Täter über das Handelsregister, der Homepage des Unternehmens oder Werbebroschüren Informationen über die Firma ein. Aber auch über soziale Netzwerke werden genutzt, um an Wissen zu gelangen. Die Kontaktaufnahme erfolgt meist über E-Mail oder Telefon, wobei die E-Mail-Adressen täuschend echt manipuliert und unter der Vorgabe diverser Legenden, die den Eindruck der Unternehmensführung erwecken, versendet werden.

In der Region gab es bereits Dutzende ähnliche Fälle

Im Jahr 2022 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zu knapp zwei Dutzend Ermittlungsverfahren mit dem Phänomen „CEO-Fraud“. Es entstand ein Vermögensschaden von etwa einer Million Euro. Auch in diesem Jahr hat das Polizeipräsidium knapp ein Dutzend Ermittlungsverfahren bearbeitet. Der Vermögensschaden beläuft sich bisher auf etwa 400.000 Euro. (AZ)