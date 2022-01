Corona: Keine Neuinfektionen im Kreis Neu-Ulm - kann das sein?

Plus Das Robert-Koch-Institut meldete für Sonntag keine neuen bestätigten Corona-Fälle im Landkreis. Doch so positiv ist die Situation leider nicht.

Täglich meldet das Robert-Koch-Institut nicht nur die Sieben-Tages-Inzidenz und die Zahl der Todesfälle. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist auf der Internetseite nachzulesen. Der Wert für den Landkreis Neu-Ulm vom Sonntag, 16. Januar, ist allerdings erstaunlich: Laut RKI gab es an diesem Tag keine einzige gemeldete Neuinfektion.