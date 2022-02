Landkreis Neu-Ulm

vor 12 Min.

Corona: Kontaktnachverfolgung in den Schulen wird ausgesetzt

Die Masse der Corona-Fälle in den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm ist für die Gesundheitsämter nicht mehr zu bewältigen. Die Kontaktnachverfolgung an Schulen wird deshalb ausgesetzt.

Plus Wenn sich Schülerinnen und Schüler mit Omikron infizieren, werden Kontaktpersonen in den Kreisen Neu-Ulm und Unterallgäu nicht mehr überprüft. Was das für Familien bedeutet.

Von Rebekka Jakob

Die Omikron-Welle hat die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu voll erwischt - seit mehr als einer Woche liegen die Sieben-Tages-Inzidenzen in der Region über dem Wert von 1000. Die Folge: Die Gesundheitsämter kommen mit der ohnehin schon aufwändigen Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. In den Schulen und Kindergärten der beiden Landkreise werden deshalb ab sofort die Kontakte von mit Corona infizierten Kindern und Jugendlichen nicht mehr nachverfolgt. Und auch bei allen anderen Infizierten dauert es deutlich länger, bis die Informationen weitergegeben werden.

