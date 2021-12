Corona: Nur eine Neuinfektion im Landkreis – kann das sein?

Der tägliche Bericht des Robert-Koch-Instituts weist für den Landkreis am Montag ungewöhnliche Zahlen aus. Das sagt das Landratsamt dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm sinkt weiter. Am Montag gab das Robert-Koch-Institut den Wert mit 361,7 an, mit 636 bestätigten Fällen in den vergangenen sieben Tagen. Doch der Blick auf die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Landkreis macht stutzig: Laut RKI gab es am Montag keinen einzigen neuen Fall.

Nur eine einzige bestätigte Corona-Neuinfektion wurde am Montag für den Landkreis Neu-Ulm gemeldet – allerdings handelt es sich dabei um eine Nachmeldung vom 7. Dezember. Dass die Zahlen am Wochenende zurückgehen, ist nichts Ungewöhnliches, meist werden zu diesem Zeitpunkt weniger Tests gemacht, was sich auch auf die Zahl der Ergebnisse auswirkt. Am Sonntag waren 55 Fälle gemeldet worden, am Samstag 76. Der Spitzenwert im Landkreis wurde am 22. November, ebenfalls einem Montag, mit 310 neu gemeldeten Corona-Fällen erreicht.

Nur ein nachgemeldeter Fall im Landkreis Neu-Ulm

Unverändert blieb am Montag die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bei 173 seit Beginn der Pandemie. Insgesamt verzeichnet das RKI seit Beginn der Pandemie im Landkreis Neu-Ulm 15.764 Corona-Infektionen – den am Montag nachgemeldeten Fall eingerechnet. Über die Hintergründe sagt das Dashboard des Instituts nichts aus. Beim Landratsamt Neu-Ulm ist nichts von einem Übertragungsfehler bekannt, der ungewöhnlich niedrige Wert ist jedoch auch hier natürlich aufgefallen. Ob der Wert von null realistisch ist, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. (rjk)