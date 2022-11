Landkreis Neu-Ulm

vor 28 Min.

CSU: Thorsten Freudenberger soll nach München gehen

Plus Fast alle Delegierten nominieren den Landrat als Direktkandidaten für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Unterstützung bekommt er mit Listenkandidatin Christine Ade.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Kreis-CSU hat sich jetzt ganz offiziell festgelegt: Sie will mit dem Landrat und Kreisvorsitzenden Thorsten Freudenberger als Direktkandidat in die Landtagswahl 2023 ziehen. Er soll im Maximilianeum Nachfolger von Beate Merk werden, die nach drei Wahlperioden nicht mehr antritt. Einen Personalwechsel gibt es aber auch im Bezirkstag von Schwaben, denn Herbert Pressl hat seinen Rückzug verkündet. Ihm will Katja Ölberger nachfolgen. Noch-Landrat Thorsten Freudenberger freute sich über die guten Wahlergebnisse. Zugleich versicherte er, seine Aufgaben im Landratsamt in dem verbleibenden Jahr wie gewohnt wahrnehmen zu wollen. Das Gleiche gelte für Herbert Pressl, der sich wegen einer Familienfeier entschuldigen ließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen