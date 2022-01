Landkreis Neu-Ulm

Cybertrading, Enkeltrick und Co: Diese Gefahren lauern im Netz

Erfolg für die Ermittler: Im Landkreis Neu-Ulm stellten Bayerns Justizminister Georg Eisenreich CSU (links) und Staatsanwalt Nino Goldbeck Luxusfahrzeuge vor, die in der Ukraine beschlagnahmt wurden. Die Ermittler im Bereich des Cybertrading haben jedoch auch weiter viel zu tun.

Plus Auch im Kreis Neu-Ulm wird wegen Online-Betrugs ermittelt. Minister Georg Eisenreich erklärt, wie die Täter vorgehen - und wie man sich vor ihnen schützen kann.

Von Rebekka Jakob

Die Werbung ist verlockend, das schnelle Geld vermeintlich nur einen Klick entfernt: Über Werbeanzeigen im Internet versprechen Unbekannte fette Gewinne mit Geldanlagen. Doch hinter den angeblichen Trading-Spezialisten stecken Betrüger, die nicht die Konten ihrer Kunden, sondern die eigenen Taschen füllen wollen. Und das meistens ziemlich erfolgreich: In den vergangenen drei Jahren haben allein in Bayern Betroffene mehr als 200 Millionen Euro durch die Betrugsmasche verloren. Auch im Landkreis Neu-Ulm wurden die Ermittler bereits tätig. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, nicht auf die Versprechen hereinzufallen. Denn eigentlich wäre die Sache leicht zu durchschauen.

