Dank der Hospizarbeit ist in dunklen Stunden niemand alleine

Plus In Bayern gibt es rund 7000 Hospizhelfer, die täglich einen schweren Dienst auf sich nehmen. 20 gehören zur Gruppe St. Elisabeth vom Caritasverein Illertissen.

Von Ursula Katharina Balken

Sterben verbindet Leben und Tod, aber Sterben trennt auch Menschen. Und manchen fällt es schwer, damit umzugehen, wenn die Gewissheit besteht, dass der Kranke nicht mehr gesund werden wird. Dann steht dieser Mensch, aber auch seine nächsten Angehörigen vor dem Tor der großen Ungewissheit - dem Tod. Gerade in dieser Woche geht die Christenheit auf ihren größten Feiertag zu - Ostern, das Fest der Auferstehung. Vorher durchleben Christen die Karwoche, die mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Karfreitag ihren Höhepunkt findet. Hospizhelfer begleiten täglich sterbende Menschen in ihren letzten Stunden. Sie erzählen, wie bei ihnen ein Tag abläuft.

Silvia Unseld leitet seit mehr als einem Jahr die Hospizgruppe mit einem Altersspektrum zwischen 50 und 80 Jahren. Die medizinische Betreuung ist bei Schwerkranken gewährleistet. Aber wie sieht es mit der Sterbebegleitung aus, mit der Betreuung der Angehörigen, die in solchen Extremsituationen bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gelangen? Diese Frage stellte sich vor 25 Jahren Schwester Sandra Bürstlinger. Die Dillinger Franziskanerin, die in Vöhringen im Krankenpflegedienst jahrelang tätig war, kannte schon eine kleine Gruppe von Menschen, die sich der Hospizarbeit widmeten. Sie erweiterte diesen Dienst, dessen Träger der Caritasverein Illertissen ist. 2021 übernahm Silvia Unseld die Leitung der Gruppe. "Wir haben einen Mentor und das ist Dominik Rommel, Geschäftsführer des Caritasvereins Illertissen, der unsere Arbeit tatkräftig unterstützt", sagt sie. "Dafür sind wir sehr dankbar."

