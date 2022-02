Viele Regeln, hohe Preise: Darum haben es Tiny Houses im Kreis Neu-Ulm so schwer

Plus Tiny Houses liegen im Trend und dennoch sind sie im Landkreis Neu-Ulm bislang kaum zu finden. Woran das liegt und was beim Bau beachtet werden muss.

Platzsparend, ressourcenschonend und günstig: Tiny Houses liegen im Trend und werden immer beliebter. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es sie aber bisher kaum. Wie aus Bauämtern zu erfahren ist, liegt das auch daran, dass es nicht ganz so einfach und günstig ist, wie sich die Interessentinnen und Interessenten das vorstellen. Was muss für den Bau eines Tiny Houses beachtet werden?