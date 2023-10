Das ändert sich im November bei den Zulassungsstellen im Kreis Neu-Ulm

Lange Wartezeiten bei der Zulassungsstelle sollen in Neu-Ulm und Illertissen der Vergangenheit angehören. Das ist hier geplant.

Bei den Kfz-Zulassungsstellen im Kreis Neu-Ulm gibt es Änderungen. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen damit lange Wartezeiten vermieden und dadurch der Ablauf verbessert werden. Die Änderungen in den Kfz-Zulassungsstellen in Neu-Ulm und Illertissen gelten ab Montag, 6. November.

Spontankunden können dann – ebenso wie bereits Terminkunden – täglich maximal drei Dienstleistungen in Anspruch nehmen (zum Beispiel Fahrzeug abmelden, Fahrzeug zulassen, Kennzeichenart ändern) und keine unbegrenzte Zahl mehr an Dienstleistungen. Zudem werden die Annahmezeiten für Anliegen angepasst. Die Kfz-Zulassungsstelle Neu-Ulm hat Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Annahmeschluss ist um 12 Uhr. Am Donnerstag ist von 7.30 bis 17.30 Uhr geöffnet mit Annahmeschluss um 17 Uhr. Die Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle Illertissen sind Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Annahmeschluss ist um 12 Uhr.

Änderungen bei den Zulassungsstellen in Illertissen und Neu-Ulm

Außerdem können am Firmenschalter in Neu-Ulm ab dem 6. November nur noch Firmen und Gewerbetreibende ihre Unterlagen abgeben. Bis jetzt wurde der Firmenschalter auch von Privatpersonen genutzt. Annahmeschluss für den Firmenschalter ist Montag bis Freitag um 10.30 Uhr. Eine Abholung der Unterlagen am Firmenschalter ist in der Regel am selben Tag möglich. Die Zulassungsstelle behält sich vor, gegebenenfalls Vorgänge auch am nächsten Werktag auszuhändigen, wenn sie fertiggestellt sind.

Das Landratsamt bittet zusätzlich darum, wenn möglich die Online-Terminreservierung zu nutzen. Das soll eine bessere Planbarkeit sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kfz-Zulassungsstelle ermöglichen. Termine können online gebucht werden unter www.landkreis-nu.de/zulassungsstelle-termine (AZ)