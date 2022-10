Landkreis Neu-Ulm

Das Aus droht: Mühlenbetreiber schlagen wegen Stromkosten Alarm

Die Betreiber der Vogtmühle in Illertissen schlagen Alarm: Die steigenden Energiekosten sind für die Mühlen bald nicht mehr zu stemmen.

Plus Steigende Energiekosten machen nicht nur der Vogtmühle in Illertissen zu schaffen. Die Branche leidet, weiß auch der Bundestagsabgeordnete Engelhard. Was könnte helfen?

Von Rebekka Jakob, Michael Kroha

Auf die lange Tradition seines Unternehmens ist Albert Vogt stolz. Seit 1695 wird bei den Vogtmühlen Korn zu Mehl verarbeitet, ein jahrhundertealter Familienbetrieb, den er vor 50 Jahren übernommen hat und den sein Sohn Albert und seine Tochter Isabel weiterführen sollen. Doch wie lange das noch gut gehen soll, weiß der Illertisser Müller nicht. Die explodierenden Energiekosten bereiten dem Unternehmen allergrößte Sorgen. "Wenn wir nicht mehr konkurrenzfähig sind, bedeutet das für uns das Aus."

