Seit 29 Jahren im Dienst: Das erlebt eine Pannenhelferin auf der A7

Plus Laut Statistik des ADAC wird Pannenhilfe immer öfter gebraucht. Susa Bobke ist seit 1993 als "Gelber Engel" auf den Straßen in der Region unterwegs und hat viel erlebt.

Die leere Batterie ist nach wie vor der Klassiker. Der Moment, wenn das Auto plötzlich nicht mehr anspringt. Ärgerlich sind solche Pannen, lästig und zeitraubend. Und sie kommen vor allem immer dann, wenn man sie gerade am allerwenigsten gebrauchen kann. Vor Kurzem hat der ADAC seine Pannenstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht. Insgesamt wurden die "Gelben Engel" der ADAC Straßenwacht und deren Mobilitätspartner zu 3,49 Millionen Pannen in Deutschland gerufen. Trotz Corona-Einschränkungen und Homeoffice sind die Einsatzzahlen gestiegen. Das deckt sich mit den Erfahrungen von Susa Bobke. Sie ist als Pannenhelferin auch rund um Illertissen unterwegs, vorrangig auf der A7.