Das Geflügel darf ab Sonntag wieder ins Freie

Am 21. Mai endet im Kreis Neu-Ulm die Stallpflicht für Geflügel. In der vergangenen Woche waren nur noch einzelne tote Wildvögel gefunden worden

Die Stallpflicht für Geflügel im Landkreis Neu-Ulm endet am Wochenende. Darüber hat das Landratsamt Neu-Ulm jetzt informiert. Ab Sonntag, 21. Mai, darf das Geflügel wieder ins Freie.

Die derzeit noch gültige befristete Allgemeinverfügung, zu der auch eine Aufstallungspflicht für gehaltenes Geflügel in den ausgewiesenen Risikozonen des Landkreises gehört, läuft mit Ablauf des 21. Mai aus. Eine Verlängerung ist aus Sicht des Veterinärdienstes zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwingend notwendig. Die Allgemeinverfügung war am 25. April in Kraft getreten, nachdem am Neu-Ulmer Plessenteich zahlreiche tote Wildvögel gefunden wurden, bei denen die Geflügelpest (Vogelgrippe) nachgewiesen worden war. Auch im Alb-Donau-Kreis galt nach den Funden eine Stallpflicht. Hier soll die Stallpflicht ebenfalls am Sonntag enden.

Die Zahl der gemeldeten toten Wildvögel war nach Angaben des Landratsamtes in den vergangenen Wochen stark rückläufig. Es würden derzeit nur noch Einzelfunde gemeldet. Das Landratsamt Neu-Ulm weist jedoch darauf hin, dass die mit der Allgemeinverfügung vom November 2022 verfügten Biosicherheitsmaßnahmen weiterhin gelten und zu beachten sind. Geflügelhaltern im unmittelbaren Umfeld des Plessenteichs wird empfohlen, das Geflügel bis auf Weiteres im Stall zu lassen. (AZ)